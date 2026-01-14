Saro Spadaro, esperto nel settore dell’hospitality e del real estate caraibico, analizza come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore e valorizzando il capitale umano. Con oltre venticinque anni di esperienza, Spadaro guida una riflessione sulle nuove strategie e opportunità che queste innovazioni portano all’industria internazionale dell’accoglienza. Un approfondimento utile per comprendere le evoluzioni e le sfide del mercato globale.

Nel mondo dell’hospitality e del real estate caraibico, Saro Spadaro è da oltre venticinque anni una figura di riferimento. Con The Maho Group, gruppo imprenditoriale che ha sede a Sint Maarten, ha saputo trasformare un’area strategica del Mar dei Caraibi in un ecosistema integrato fatto di resort, residenze di pregio e servizi personalizzati. Una visione nata sul campo, dopo gli studi in Economia Aziendale alla Bocconi, e costruita passo dopo passo su pragmatismo, resilienza e coerenza operativa. L’intelligenza artificiale: la scelta particolare di un terzo degli italiani a Natale – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Saro Spadaro, intelligenza artificiale e capitale umano: la nuova rotta dell’hospitality internazionale

Leggi anche: Intelligenza artificiale medica più empatica del medico umano: la sorprendente verità

Leggi anche: Gabriele Sartori e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella nuova economia dell’e-commerce

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Saro Spadaro: innovazione, visione e AI per il futuro dell’hospitality - Alla guida di The Maho Group, realtà che ha trasformato l’isola di Sint Maarten in un hub integrato di resort, residenze e servizi, Saro Spadaro ha sviluppato un modello imprenditoriale in cui ... pmi.it

Saro Spadaro: intelligenza artificiale e visione strategica al servizio del turismo di domani x.com

Spadaro Moda di Sara Messina facebook