Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, andata in onda sabato 28 febbraio, sono stati mostrati i look di 30 Big e dei co-conduttori sul palco dell’Ariston. Tra gli outfit più notati ci sono stati quelli di Sal Da Vinci e Serena Brancale, mentre le Le Bambole di Pezza hanno inviato un messaggio di pace attraverso il loro abbigliamento. Il focus della serata si è concentrato sugli abiti indossati dagli artisti.

Quali sono stati i look più apprezzati dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda sabato 28 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i co-conduttori sul palco dell’Ariston. ‘Per sempre sì’ conquista tutti, ma quale look dell’ultima serata vi ha colpito? Anche in finale dominano il bianco e il nero, colori che sono stati abusati in questa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Il vincitore Sal Da Vinci opta per un completo rigorosamente bianco, con fiocco nero. Così come il secondo classificato Sayf che sceglie pantalone e giacca bianca con frangie e una spilla a forma di fiore dorato. Il rapper sale sul palco con la mamma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I look della finale del Festival di Sanremo 2026: da Sal Da Vinci a Serena Brancale, fino al messaggio di pace delle Le Bambole di Pezza – VIDEO

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderOggi, 26 gennaio 2026, la stampa ha ascoltato in anteprima le 30 canzoni che saranno in gara al Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28...

Sanremo 2026: Arisa e Serena Brancale nel quintetto di testa Festival: anche Sayf, Luchè e Sal da Vinci fra i cinque in vettaDopo la terza serata del festival della canzone italiana sono fra i primi cinque la lucana Arisa e la pugliese Serena Brancale.

Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci - Backstage piazza del Plebiscito

Aggiornamenti e notizie su Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026: tutti i look della serata finale (e i nostri voti); Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della finale. FOTO; I look della serata finale di Sanremo: promossi e bocciati; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della finale.

Sanremo 2026, pagelle ai Look della serata Finale: Sal Da Vinci trionfa con il maxi Papillon, Arisa regina di stileLeo Gassmann si redime delle sue magliette della salute, propinate senza pietà nelle ultime serate, scegliendo un completo elegante nero con giacca doppiopetto, con revers ampi, e camicia ton sur ton. comingsoon.it

Festival di Sanremo 2026 serata finale: Giorgia Cardinaletti, Arisa e Levante vincono la gara dello stileD opo cinque serate all’insegna di musica e moda, cala il sipario sul teatro Ariston. La serata finale del Festival di Sanremo 2026 vede trionfare Sal Da Vinci, ma in fatto di stile sono con i loro ... iodonna.it

Sal Da Vinci, l’esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo - facebook.com facebook

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Nel 2025 il festival aveva ottenuto nell'ultima serata una media record - sempre riferita alla total au x.com