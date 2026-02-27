Sanremo 2026 | Arisa e Serena Brancale nel quintetto di testa Festival | anche Sayf Luchè e Sal da Vinci fra i cinque in vetta

Durante la terza serata del festival di Sanremo 2026, Arisa e Serena Brancale si sono piazzate tra i primi cinque artisti in classifica. Accanto a loro, anche Sayf, Luchè e Sal da Vinci hanno mantenuto una posizione di rilievo nella graduatoria generale del festival. La competizione continua a tenere alta l’attenzione sul palco e tra il pubblico.

Serena Brancale hai preso l’anima e me l’hai distrutta. Prenditi tutto #Sanremo2026 x.com