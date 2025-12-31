Premio ai cacciatori di evasori Il Comune stanzia un tesoretto per gli interventi contro i furbetti

Il Comune ha deciso di destinare un fondo di 100.000 euro per rafforzare le attività di controllo e accertamento dell’evasione dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici). Questa iniziativa mira a contrastare le pratiche di elusione fiscale, sostenendo il lavoro del personale comunale dedicato alla lotta contro i furbetti. L’obiettivo è favorire una gestione più equa delle risorse e garantire maggiore trasparenza nel rispetto degli obblighi fiscali.

Il Comune stringe le maglie contro l' evasione fiscale e mette sul tavolo risorse concrete. Con una determina di giunta approvata da poco, l'amministrazione ha istituito un fondo da 100mila euro destinato al personale comunale impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici). Non si tratta solo di un segnale politico, ma di un vero e proprio potenziamento operativo degli uffici che gestiscono le entrate. Il fondo servirà a riconoscere un trattamento accessorio - anche ai dirigenti - a chi contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, comprese le attività legate alla partecipazione del Comune all'accertamento erariale, richiamando anche un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premio ai cacciatori di evasori. Il Comune stanzia un tesoretto per gli interventi contro i furbetti

