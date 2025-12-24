Autobotte GPL esplosa sull’A1 | riaperto il tratto autostradale alle prime luci dell’alba

È stato riaperto alla prime luci dell’alba il tratto autostradale nel Casertano dove è avvenuta la spaventosa esplosione in autostrada. Momenti di paura che si sono vissuti sulla A1 Milano-Napoli, tra Capua e Caianello in direzione Roma. Sono servite diverse ore per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni alla carreggiata a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

