Come il Dalai Lama salvò Palermo | al Pickwick la presentazione del libro di Gianluca Tantillo
Venerdì 12 dicembre alle 18:30, al Bar Pickwick di Palermo, si terrà la presentazione del libro di Gianluca Tantillo, “Come il Dalai Lama salvò Palermo”. L’evento offre l’occasione di scoprire una storia affascinante e meno conosciuta, in un incontro fuori rassegna presso il locale di via Alessandro Paternostro 49.
Incontro fuori rassegna venerdì 12 dicembre alle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.Presenterà il suo libro "Come il Dalai Lama salvò Palermo" edito da I Buoni Cugini Editore, Gianluca Tantillo accompagnato da Mariela ed Ivana Peritore Fabbri, una serata che.
