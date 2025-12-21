Hockey pista | Trissino vince contro Grosseto e chiude in testa alla Serie A1 il 2025

La Serie A1 va ufficialmente a riposo sino al prossimo 6 gennaio. Il posticipo della 12esima giornata, fra Trissino e Grosseto, ha infatti chiuso il programma di questo importante turno della stagione regolare. A vincere sono stati i veneti, capaci di imporsi per 6-2 fra le mura amiche. Grande protagonista Andrea Malagoli, capace di mettere a referto 3 delle 6 reti complessive per i campioni d’Italia. Di seguito i tabellini, il riepilogo dei risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno – il primo del 2026 – della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 12 – Programma e Designazioni arbitrali Venerdì 19 Dicembre 2025 – ore 21:00 – PalaSomaschini di Seregno (MB) TEAM SERVICE CAR H. 🔗 Leggi su Oasport.it

