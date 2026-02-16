Hockey A1 due sconfitte per il Cp Grosseto e la Blue Factor

Il Cp Grosseto e la Blue Factor hanno subito due sconfitte consecutive durante il weekend, a causa di prestazioni sottotono in campo. Il Grosseto ha perso in casa contro una squadra che ha sfruttato al meglio le occasioni, mentre la Blue Factor è stata superata in trasferta da un avversario più determinato. In entrambi i casi, le partite si sono concluse con risultati severi che la squadra locale non si aspettava.

Hockey A1: Maremma a Secco, Grosseto e Blue Factor Incappano in un Doppio Ko. Un fine settimana negativo per l’hockey maremmano. Il Cp Grosseto e la Blue Factor hanno subito due sconfitte nella 19a giornata del campionato di Hockey A1, complicando la loro posizione in classifica. I risultati negativi arrivano in un momento cruciale della stagione, con la competizione per un posto nei playoff sempre più serrata. Grosseto Vicino alla Vittoria, Sconfitta di Rete al Cardiopalma. Al termine di una partita combattuta, il Cp Grosseto ha ceduto al Why Sport Valdagno per 5-4. L’incontro, disputato alla pista Parri di via Mercurio a Grosseto, è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e da un finale al cardiopalma.🔗 Leggi su Ameve.eu Hockey pista: Trissino vince contro Grosseto e chiude in testa alla Serie A1 il 2025 Hockey pista: Viareggio non sbaglia nel sabato di Serie A1, sorride Grosseto Nel sedicesimo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, Viareggio ha conquistato una vittoria esterna contro Novara, con il punteggio di 2-5. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hockey A1, due sconfitte per il Cp Grosseto e la Blue Factor; Hockey A1, le maremmane tutte sconfitte; HOCKEY L’Amatori aspetta il Grosseto e pensa al mercato: a un passo il rinnovo di Compagno; Hockey A1, al Casa Mora per la Blue Factor domenica c’è il Forte dei Marmi. Hockey A1M, il risultato della sfida Monza-FollonicaI toscani, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro, partivano forte mettendo in difficoltà Monza grazie ad una granitica difesa, ma soprattutto con delle ripartenze fulminee. Da una di queste, ... monza-news.it Hockey A1, al Casa Mora per la Blue Factor domenica c’è il Forte dei MarmiIl Castiglione cerca i primi punti del girone di ritorno. In A2 trasferta a Scandiano. L'under 23, questo venerdì, gioca a Sarzana contro l'Spv Viareggio. I convocati per il Promote ... grossetosport.com Al Capannino il Follonica battuto dal Cgc Viareggio per 4-3. Il Cp Grosseto sconfitto a Lodi 5-3 e la Blue Factor cade a Novara 7-1. In A2 stop per Castiglione contro i Pumas per 6-0 e per l’Iren a Camaiore per 15-0 facebook