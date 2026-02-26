Brignone | Ho delle fitte allucinanti Se non migliorerò difficilmente mi vedrete l’anno prossimo L’ipotesi ritiro

La sciatrice ha condiviso le sue sensazioni di dolore intenso e il timore di non poter tornare in gara la prossima stagione, sottolineando la possibilità di un ritiro. Ha inoltre parlato di un danno che dovrà affrontare nel tempo, riconoscendo che il corpo può adattarsi, anche se la lesione rimarrà presente. La sua situazione rappresenta un momento delicato nella sua carriera.

“Sono consapevole che si tratta di un danno permanente e che dovrò conviverci: il nostro corpo si abitua a tutto e con il passare degli anni migliorerà, ma la lesione resta per la vita. Se non migliorerà difficilmente mi vedrete l’anno prossimo”. A parlare è Federica Brignone, sciatrice italiana e campionessa olimpica con due ori tra superG e slalom gigante alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, in videoconferenza dal Principato di Andorra, dove oggi ha rinunciato alla seconda prova di discesa per non sovraccaricare il ginocchio sinistro che le procura ancora molti problemi. “Abbiamo deciso di venire qui ad Andorra, che è uno dei miei posti preferiti, dopo che lunedì scorso mi hanno svuotato il ginocchio e riempito con acido ialuronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

