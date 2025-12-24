Fabo Herons sul mercato Via Benites entra Zugno

Viene un po' difficile chiamarla rinascita ma se non altro la vittoria di Casale Monferrato, con tanto di record di punti segnati in trasferta (105), rappresenta un'iniezione di tranquillità per la Fabo Herons Montecatini dopo settimane più o meno tormentate. O almeno così ci si immaginava. In realtà il Natale in casa rossoblù è più movimentato che mai, e per una volta non per questioni di campo: il mercato infatti impazza e lo spogliatoio degli "aironi" ha sempre più le porte girevoli. La sessione invernale di trasferimenti prevede tuttavia un numero limitato di acquisti e cessioni, il che significa margine di errore bassissimo e massima cautela prima di effettuare movimenti sia in entrata che in uscita.

