Un altro tracollo per gli Herons Fabo spenta Orzinuovi passeggia

Gli Herons subiscono un'altra sconfitta contro Orzinuovi, con il risultato di 95-77. La squadra di Fabo si è trovata in difficoltà di fronte a un avversario più performante, con Giacomini e Cacace tra i migliori marcatori. La partita evidenzia le sfide degli Herons nel mantenere costanza e intensità, evidenziando aree di miglioramento per le prossime gare.

LOGIMAN 95 FABO HERONS MCT 77 Giacomini 18, Chaves 19, Cacace 20, Caversazio, Oxilia 4, Venturoli 14, Stefani 8, Gnecchi 6, Zilli 6 Cappelletti, Barbuto ne. All. Gabrielli MONTECATINI Zugno 11, Aukstikalnis 14, Natali 5, Chinellato 8, Sgobba 10, Rossi 13, Giombini 13, Dell'Uomo 3, Antonelli, Kamate ne. All. Sacchetti ARBITRI Bartolini, Scaramellini e Guercio NOTE parziali 18-16, 41-38, 68-53 Al PalaBertocchi di Orzinuovi si rivede la Fabo Herons senz'anima di inizio stagione e la Logiman di coach Gabrielli, fin qui a secco di vittorie nel 2026, non perdona: "aironi" spazzati via 95-77 e altra settimana di processi in vista per una squadra che non riesce proprio ad ingranare.

