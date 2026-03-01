Hero Fiennes-Tiffin l' attore di After diventa detective | Finalmente mi trasformo nel mio eroe Sherlock Holmes

L'attore Hero Fiennes-Tiffin, noto per il ruolo in After, interpreta ora un detective nella serie Young Sherlock, disponibile su Prime Video dal 5 marzo. Il 28enne, di famiglia artistica britannica, si cimenta nel personaggio di Sherlock Holmes, con la produzione firmata da Guy Ritchie. La serie rappresenta il suo debutto in un ruolo da detective.

Partiamo da una curiosità: che effetto fa avere suo zio Joseph sul set di Young Sherlock? «Da sempre amo lavorare con i membri della mia famiglia, per questo sono al settimo cielo ogni volta che accade e stavolta il mio zio reale (il fratello di mamma) diventa addirittura mio padre per esigenza di copione. Siccome siamo un clan numeroso non ci vediamo spesso quindi mi è sembrata una scusa perfetta per passare più tempo insieme. E poi mi insegna sempre tanto perché è un attore incredibile, oltre che una persona stupenda. Sul set comunque si è creato una profonda connessione tra cast e troupe e quando, a fine riprese, siamo stati due mesi in Spagna per alcuni ciak non ci sembrava affatto di essere tra sconosciuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

