Young Sherlock | data di uscita trama e teaser della serie Prime di Guy Ritchie con Hero Fiennes Tiffin

Young Sherlock, la nuova serie Prime di Guy Ritchie con Hero Fiennes Tiffin, ripropone il celebre detective in un’inedita fase giovanile. Dopo quattordici anni da Gioco di Ombre, Ritchie offre una prospettiva fresca e coinvolgente sulla nascita di uno dei personaggi più iconici della letteratura. La serie promette suspense, mistero e un’interpretazione originale del giovane Sherlock Holmes, con un teaser che ha già catturato l’attenzione degli appassionati.

