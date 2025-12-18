Young Sherlock | Il trailer della serie Prime Video con Hero Fiennes Tiffin

Scopri il trailer di Young Sherlock, la nuova serie Prime Video diretta da Guy Ritchie. Con Hero Fiennes Tiffin nel ruolo del giovane detective, l’avventura delle origini di Sherlock Holmes prende vita su schermo. Un mix di mistero, azione e intrighi che promette di affascinare gli appassionati di gialli e detective. Preparati a immergerti nel mondo di Sherlock come non l’hai mai visto prima.

E’ online il trailer di Young Sherlock, la serie diretta da Guy Ritchie sulle origini di Sherlock Holmes. Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Young Sherlock, la serie in 8 episodi ispirata ai romanzi di Andrew Lane e diretta da Guy Ritchie. Nella nuova serie Hero Fiennes Tiffin (After, The Woman King) interpreterà un giovane Sherlock Holmes, uno studente brillante e ribelle all’Università di Oxford che, dopo uno scandalo, si ritrova coinvolto in un mistero di omicidio globale. La serie andrà ad esplorare le origini del detective più famoso del mondo: il suo genio, i suoi demoni e il primo caso che lo renderà leggendario. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

