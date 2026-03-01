Heat vincono contro i Rockets Adebayo e Ware in doppia doppia

I Miami Heat hanno battuto i Houston Rockets con il punteggio di 115-105 in una partita molto combattuta. Adebayo e Ware hanno concluso con doppie doppie, contribuendo in modo significativo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta senza interruzioni e ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto serrato dall'inizio alla fine.

Una sfida intensamente competitiva ha visto i miami heat imporsi sui rockets con un punteggio di 115-105, sorretti da una prestazione collettiva solida e da contributi decisivi nei momenti chiave. L'attenzione è stata centrata sull'efficacia di Adebayo in area e sulla tenuta offensiva di Laon, capaci di guidare la squadra verso il successo e di gestire i momenti decisivi dell'incontro. In termini di risultato, i heat hanno trovato ritmo e continuità per guardare al finale con margine rassicurante. Bam adebayo ha chiuso con 24 punti e 11 rimbalzi, confermando un gettone di presenza significativo nell'area. Pelle laon ha totalizzato 20 punti, di cui 10 nell'ultimo periodo per spezzare la resistenza avversaria.