Landucci | Grazie ai medici | hanno rimesso in piedi Pulisic Questa squadra non molla mai

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice di Allegri, Landucci, ringrazia i medici per aver risolto i problemi di Pulisic e sottolinea la tenacia della squadra. Aggiornamenti sui giocatori: Leao ha un fastidio all'adduttore e farà gli esami. Inoltre, si chiariscono alcuni dettagli sulle comunicazioni dell'allenatore, evidenziando la sua costante presenza al telefono.

Il vice di Allegri: "Leao ha fastidio all'adduttore, farà gli esami domattina. Con chi parlava Allegri al telefono? A me non ha chiamato, l’avrà chiamato qualcuno, è sempre al telefono.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

