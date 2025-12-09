Landucci | Grazie ai medici | hanno rimesso in piedi Pulisic Questa squadra non molla mai

Il vice di Allegri, Landucci, ringrazia i medici per aver risolto i problemi di Pulisic e sottolinea la tenacia della squadra. Aggiornamenti sui giocatori: Leao ha un fastidio all'adduttore e farà gli esami. Inoltre, si chiariscono alcuni dettagli sulle comunicazioni dell'allenatore, evidenziando la sua costante presenza al telefono.

Il vice di Allegri: "Leao ha fastidio all'adduttore, farà gli esami domattina. Con chi parlava Allegri al telefono? A me non ha chiamato, l’avrà chiamato qualcuno, è sempre al telefono.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Landucci: "Grazie ai medici: hanno rimesso in piedi Pulisic. Questa squadra non molla mai"

