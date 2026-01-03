Muore a 15 anni per arresto cardiaco mentre gioca a calcetto | indagato il medico dello sport

Un giovane di 15 anni è deceduto improvvisamente durante una partita di calcetto a Pordenone a causa di un arresto cardiaco. È stata avviata un’indagine sul medico sportivo coinvolto, per accertare eventuali responsabilità o negligenze. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sull’importanza dei controlli medici e delle procedure di sicurezza negli sport giovanili.

Indagato il medico sportivo per la morte del 15enne Paul Nana Ampong, colpito da arresto cardiaco mentre giocava a calcetto a Pordenone. L'autopsia è fissata per l'8 gennaio.

Tragedia a Pordenone: 15enne va in arresto cardiaco durante una partita di calcio e muore - Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale su un campetto di periferia a Pordenone. notizie.it

Scontro durante una partita di calcio: arresto cardiaco fatale, muore un 15enne. Chi è la vittima - Pordenone, arresto cardiaco durante una partita tra amici: muore un ragazzo di 15 anni dopo il trasporto in ospedale. nordest24.it

