A Cepagatti ritirate 105 patenti grazie ai controlli dei carabinieri nel 2025 molte per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti
Sono significativi i risultati ottenuti dalla Stazione carabinieri di Cepagatti nel 2025 sul fronte della sicurezza stradale. Si chiude con un bilancio importante l’attività dell’Arma dei carabinieri in materia di sicurezza stradale nel territorio del comune di Cepagatti. Nel corso del 2025, i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Terni, serata movimentata: 42 sanzioni al Codice della Strada e tre patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o droga
Leggi anche: Controlli dei carabinieri a Petralia Sottana, sette denunce per guida sotto l'effetto di alcol e droga
A Cepagatti ritirate 105 patenti grazie ai controlli dei carabinieri nel 2025, molte per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti - Dal Comando provinciale dei carabinieri di Pescara tracciano il bilancio dei controlli eseguiti nel corso del 2025 ... ilpescara.it
Cepagatti - Stretta sulla sicurezza stradale: 105 patenti ritirate nel 2025 - Un bilancio significativo quello tracciato dalla Stazione dei Carabinieri di Cepagatti sul fronte della sicurezza stradale. veratv.it
Sicurezza stradale, a Cepagatti nel 2025 ritirate 105 patenti - Significativi risultati ottenuti dalla locale Stazione Carabinieri per il 2025. abruzzolive.it
I carabinieri della Compagnia di Penne hanno ritirato 35 patenti durante recenti controlli sulle strade della provincia di Pescara, mirati alla sicurezza stradale. Tredici patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e ventidue per guida dopo l’a - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.