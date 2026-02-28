Iran oltre un' ora di vertice a Palazzo Chigi | allearta per gli italiani nella regione

Oltre un’ora di incontro si è svolta a Palazzo Chigi tra rappresentanti italiani e funzionari coinvolti nella situazione in Iran. Il governo italiano monitora da vicino l’escalation degli eventi nel paese, dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. La discussione si è concentrata sulle possibili implicazioni per gli italiani presenti nella regione.

Call a Palazzo Chigi con Tajani, Salvini e i vertici dell’Intelligence. Invito alla prudenza per i connazionali e contatti con gli alleati per favorire la de-escalation. Salvini: “Avvertiti ad attacco iniziato” Il governo italiano segue con la massima attenzione l’escalation in Iran dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto una conferenza telefonica a Palazzo Chigi alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Alla riunione hanno preso parte il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

