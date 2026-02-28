Iran media | L’ayatollah Khamenei è morto nell’attacco di Israele e Usa Uccisi anche il genero e la nuora

Secondo i media iraniani, l’ayatollah Khamenei è stato ucciso durante un attacco condotto da Israele e dagli Stati Uniti. Nell’attacco sono rimasti uccisi anche il genero e la nuora della guida religiosa. La notizia si aggiunge a quanto riportato sui responsabili dell’operazione e sui danni subiti dal leader iraniano. La notizia si diffonde in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

La guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è stato ucciso e il suo corpo è stato recuperato dalle rovine del suo palazzo. Lo ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che la guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso. Lo riferisce Axios. La guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è stato ucciso e il suo corpo è stato recuperato dalle rovine del suo palazzo. Lo ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. Nell’intervista ad Axios, Donald Trump ha indicato due ragioni per cui ha deciso l’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran: è mistero sulla sorte di Khamenei. Uccisi familiari, «trenta bombe sul suo compound». La risposta di Teheran: colpita anche Dubai, bloccato Crosetto Chi è l'ayatollah

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, recuperato il corpo». Trump: «Non volevano un accordo, posso chiudere la guerra in 2-3 giorni». Teheran colpisce Dubai

