Attacco all’Iran Big Mama bloccata a Dubai | Continuiamo a sentire i missili sulla testa io sono terrorizzata

Un attacco all’Iran ha portato alla sospensione della nave Big Mama a Dubai, con l’equipaggio che riferisce di sentire costantemente missili nel cielo e di essere in stato di paura. La donna che si rivolge a chi ascolta descrive la sua condizione di terrore e chiede aiuto, spiegando che molti italiani si trovano nella stessa situazione. La richiesta è di condividere e diffondere il loro appello.

“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili”. “Sono partita dall’aeroporto di Malè, – racconta la cantante – il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump: «Eravamo vicini a un accordo, ma poi l’Iran si è tirato indietro»Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato». Colpita anche l’area in cui si trova una residenza ... ilsole24ore.com

