Guerra in Iran Crosetto | Torno su volo militare pagando il triplo del biglietto Polemica vergognosa Mia presenza a Dubai utile

DUBAI – Rientrerò in Italia “da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità”. Così il ministro della difesa, Guido Crosetto. Che su X aggiunge: “Rientrerò utilizzando un volo militare ma dopo aver bonificato (un’ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo ( per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Guerra in Medio Oriente uccisa la Guida Suprema: pioggia di missili sugli Emirati e Dubai x.com

