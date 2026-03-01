Guerra in Iran stop alla Champions asiatica e al basket Volley | Cuneo e Cisterna bloccate a Dubai

In Iran, le competizioni sportive sono state sospese, tra cui la Champions asiatica e le gare di basket. Nel frattempo, squadre di volley come Cuneo e Cisterna sono state bloccate a Dubai. Le tensioni si sono estese anche in Bahrain, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, causando l'annullamento del derby tra allenatori italiani.

L'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha scosso anche il mondo dello sport. Comprensibile vista la situazione. Il primo appunto, infatti, è sul campionato iraniano di calcio, ovviamente sospeso. La Persian Gulf Pro League, iniziata a metà agosto, ha chiuso subito i battenti. Alcuni calciatori stranieri erano già fuori dall'Iran per usufruire di un periodo di riposo concesso dai club - come lo spagnolo Antonio Adan, portiere passato anche per il Cagliari -, altri invece sono ancora bloccati nel Paese e stanno cercando un modo per andarsene. È il caso di Munir El Haddadi, ex Barcellona e ora all'Esteghlal di Teheran, una delle squadre più importanti dell'Iran. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

