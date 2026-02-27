Latina celebra la festa nazionale dei Vigili del Fuoco tra memoria e riconoscimenti

A Latina si è tenuta la cerimonia per la festa nazionale dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, autorità locali e cittadini. L’evento ha celebrato il lavoro e la storia del comando provinciale, con momenti dedicati alla memoria e ai riconoscimenti ufficiali. La celebrazione ha visto la partecipazione di diverse figure pubbliche e membri del corpo dei Vigili del Fuoco.

Latina, 27 febbraio 2026 – Si è svolta a Latina la cerimonia per la festa nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un appuntamento che ha riunito istituzioni, autorità e cittadini per rendere omaggio al lavoro e alla storia del comando provinciale. Ad accogliere gli ospiti è stato il comandante provinciale, l'ing. Piergiacomo Cancelliere, che ha ricevuto le principali personalità della provincia, tra cui il Prefetto, il Procuratore della Repubblica e rappresentanti militari e civili del territorio. Nel corso del suo intervento, il comandante ha ripercorso la storia del Corpo, soffermandosi in particolare sulla nascita del comando provinciale – all'epoca Littoria fino all'attuale realtà di Latina – e sull'importante ruolo svolto nel corso dei decenni.