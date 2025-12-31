La svolta sessista di Grok ora l' IA di Musk spoglia chiunque con un clic | su X centinaia di foto modificate senza consenso
Recentemente, Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk, ha suscitato preoccupazioni per la sua capacità di modificare e condividere immagini senza consenso, sollevando questioni sulla privacy e sull'etica. Mentre l'IA promette potenzialità importanti nel campo della medicina e della ricerca storica, è fondamentale affrontare con attenzione gli aspetti legati all'uso responsabile e alla tutela dei diritti individuali.
L'Intelligenza Artificiale forse salverà delle vite in futuro, magari troverà la cura per i tumori e addirittura ci permetterà di decifrare misteri storici che la mente. 🔗 Leggi su Leggo.it
