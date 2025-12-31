La svolta sessista di Grok ora l' IA di Musk spoglia chiunque con un clic | su X centinaia di foto modificate senza consenso

Recentemente, Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk, ha suscitato preoccupazioni per la sua capacità di modificare e condividere immagini senza consenso, sollevando questioni sulla privacy e sull'etica. Mentre l'IA promette potenzialità importanti nel campo della medicina e della ricerca storica, è fondamentale affrontare con attenzione gli aspetti legati all'uso responsabile e alla tutela dei diritti individuali.

Pubblica la foto del giardino per denunciare l’atto vandalico e Grok svela il suo indirizzo: polemica sull’IA di Elon Musk - Come riporta La Repubblica, l’imprenditore Dave Portnoy ha pubblicato su X (Twitter) la foto del giardino di casa sua danneggiato da atti vandalici. ilfattoquotidiano.it

"La prima grande inadempienza della scuola italiana rispetto alle culture di genere sono i libri di testo. In particolare i libri della primaria che sono permeati da una cultura che non è sbagliato definire patriarcale e sessista." E' un estratto dell'intervento di Irene - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.