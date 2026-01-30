Perché le community notes di Musk sono migliori del fact-checking di Zuckerberg

La discussione sulle community notes di Elon Musk mette in luce alcune differenze rispetto al fact-checking di Mark Zuckerberg. Dopo il video di Alessandro Barbero, molti si sono chiesti quale metodo sia più efficace nel correggere le notizie false online. Musk sostiene che le sue note collaborative siano più trasparenti e coinvolgano gli utenti, mentre altri criticano il sistema di Zuckerberg, ritenendolo meno aperto. La polemica si accende e apre un dibattito su quale approccio funzioni meglio per combattere le fake news.

La recente polemica sul video di Alessandro Barbero ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il funzionamento del sistema regolatorio europeo delle piattaforme basato, anche, sul fact-checking. Pochi lo ricordano ma c'è stato un momento, agli inizi del 2025, in cui Facebook aveva annunciato di voler rinunciare ai sistemi di fact-checking: la piattaforma di Zuckerberg avrebbe preferito sostituirli con il modello delle community notes, reso celebre da X. La notizia venne accolta con toni apocalittici da mass-media la cui posizione può essere così riassunta: Facebook ci sta spingendo nel cuore di un mondo senza più fatti.

