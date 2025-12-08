violento scontro tra auto e moto gravissimo un 22enne centauro il giovane ricoverato al san donato

Arezzo, 8 dicembre 2025 – Ennesimo drammatico incidente dopo mezzogiorno di ieri, quando il servizio di emergenza 118 dell’Asl è intervenuto in località Giovi Le Cave, nel comune di Arezzo, dopo lo schianto tra un’auto e una moto. L’impatto, avvenuto in un tratto stradale particolarmente trafficato nelle ore centrali della giornata, ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari. Sul posto sono giunte l’autoinfermieristica di Arezzo e l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, insieme alla pattuglia della polizia locale, incaricata di effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Il motociclista, un giovane di 22 anni, è stato trovato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

