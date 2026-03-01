Gravi disordini nel carcere di Piazza Lanza Uspp richiede interventi urgenti per la sicurezza del personale

Il 28 febbraio 2026 si sono verificati gravi disordini nella Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania. Durante l’episodio, sono stati messi in atto comportamenti che hanno messo a rischio l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria presente. L’Unione Sindacale Polizia Penitenziaria richiede interventi immediati per garantire la sicurezza all’interno della struttura.

Con riferimento a quanto verificatosi in data 28 febbraio 2026 presso la Casa Circondariale "Piazza Lanza" di Catania, si rappresenta la straordinaria gravita? degli eventi occorsi, che hanno comportato seri rischi per l'incolumita? del personale di Polizia Penitenziaria e per la sicurezza.