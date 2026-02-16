Il caso Gratteri ha suscitato molte reazioni, ma purtroppo l’indignazione sembra essere inutile. La questione è diventata un fronte di polemiche sterili, distraendo dal vero dibattito sulla riforma della giustizia. In questo modo, si perde di vista il nodo centrale e si alimentano solo discussioni di superficie.

È davvero un peccato che il dibattito pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia sia stato buttato in caciara. Entrambi i comitati si sono contraddistinti per una campagna elettorale dai toni gridati, ma devo dire che questa sortita di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, al Corriere della Calabria, mi ha lasciato sconcertato. Non sorpreso, non indignato, ma sconcertato sì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso Gratteri e l'indignazione che non serve

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

