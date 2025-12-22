Corona sarà interrogato in Procura sul caso Alfonso Signorini | la mossa legale e il caso che scuote tv e web

22 dic 2025

Il caso esplode tra Procura, YouTube e Grande Fratello. Il caso Fabrizio Corona–Alfonso Signorini entra ufficialmente nel vivo giudiziario. Domani mattina, presso la Procura di Milano, l’ex re dei paparazzi sarà interrogato come indagato nell’ambito di un’inchiesta per revenge porno, avviata dopo la denuncia presentata dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. L’interrogatorio è stato richiesto dallo stesso Corona, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, all’indomani delle perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria che hanno portato al sequestro del suo telefono cellulare, di un tablet e del materiale audiovisivo relativo al format web “Falsissimo”, trasmesso su YouTube. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

