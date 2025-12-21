Negramaro gran finale all’Arena di Verona nel 2026 | annunciata l’ultima data del tour Una storia ancora semplice
Una nuova data, annunciata come ultima e definitiva, va ad aggiungersi al calendario di “Una storia ancora semplice tour 2026” dei Negramaro. Il viaggio live della band si chiuderà il 20 settembre 2026 all’Arena di Verona, luogo simbolo della musica italiana e internazionale, scelto come cornice. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Negramaro, Una storia ancora semplice tour 2026 si conclude all’Arena di Verona
Leggi anche: I Negramaro annunciano il tour Una storia ancora semplice per l’estate 2026
Negramaro Una storia ancora semplice tour 2026 si conclude all’Arena di Verona.
Negramaro, all’Arena di Verona il gran finale del tour 2026 - I Negramaro annunciano la data conclusiva del loro "Una storia ancora semplice - spettakolo.it
Domenica 20 settembre 2026 Arena di Verona L’ultima data, la grande festa di fine tour e l’ultima volta per vedere i Negramaro dal vivo prima di una lunga pausa annunciata. Biglietto disponibili dalle ore 18:00 di oggi su Ticketone. #negramaro #arenalive #ar facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.