Negramaro gran finale all’Arena di Verona nel 2026 | annunciata l’ultima data del tour Una storia ancora semplice

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova data, annunciata come ultima e definitiva, va ad aggiungersi al calendario di “Una storia ancora semplice tour 2026” dei Negramaro. Il viaggio live della band si chiuderà il 20 settembre 2026 all’Arena di Verona, luogo simbolo della musica italiana e internazionale, scelto come cornice. 🔗 Leggi su Veronasera.it

