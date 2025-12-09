Gran Galà dei Bambini al Sociale musica e danza per Santa Lucia

Proloco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, organizza la seconda edizione del Gran Galà dei Bambini: il 12 dicembre alle 20.30, il Teatro Sociale di Città Alta, accoglierà uno spettacolo di musica e danza in occasione della festa di Santa Lucia. L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione su www.eventbrite.it L’iniziativa è finanziata da Proloco Bergamo e le donazioni raccolte saranno devolute all’Associazione Spazio Autismo onlus di Bergamo, un importante progetto rivolto a bambini e ragazzi con funzionamento autistico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

