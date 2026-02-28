Al termine del secondo round del Cognizant Classic, un torneo del PGA Tour con un montepremi di 9 milioni di dollari, Smotherman si mantiene in testa alla classifica, mentre altri golfisti continuano a competere per le posizioni di rilievo. La gara prosegue con i partecipanti impegnati nel tentativo di migliorare i loro punteggi e avanzare nella graduatoria. La giornata ha visto diverse performance significative sul campo.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Cognizant Classic (montepremi 9.6 milioni di dollari), evento nato nel 1972 e conosciuto fino a pochissimi anni orsono con il nome di Honda Classic. A metà gara continua a guidare la classifica Austin Smotherman. L’americano piazza un solido giro da -2 siglando 5 birdie e commettendo 3 bogey, riuscendo ad allungare sul suo più immediato inseguitore. Per Smotherman punteggio complessivo di -11 (131 colpi) e tre lunghezze di margine sul connazionale Taylor Moore. Terza posizione con lo score di -7 per il colombiano Nico Echavarria ed il canadese A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Smotherman si conferma in vetta dopo metà gara nel Cognizant Classic

