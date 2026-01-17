Un gol di Mazzitelli, con una girata improvvisa in area, apre le marcature durante la partita tra Juventus e un avversario all’Unipol Domus. La rete nasce da un passaggio di Gaetano, che mette in movimento il centrocampista, portando momentaneamente la squadra in vantaggio. La partita si mantiene equilibrata, con entrambe le formazioni che si contendono il risultato in un contesto di grande attenzione.

Gol Mazzitelli su pennellata di Gaetano: la girata del centrocampista sblocca la gara. Il portiere bianconero vede il pallone all’ultimo istante. L’equilibrio precario dell’Unipol Domus si spezza improvvisamente quando il cronometro tocca il minuto 65, regalando ai padroni di casa un vantaggio pesante e inaspettato. A decidere momentaneamente la sfida è il gol realizzato da Mazzitelli, una rete nata da una situazione di palla inattiva gestita male dalla retroguardia ospite che ha sorpreso l’intera linea difensiva. L’azione decisiva scaturisce da un calcio di punizione battuto dalla trequarti campo: sul punto di battuta si presenta Gianluca Gaetano che disegna una traiettoria velenosa e tesa verso il cuore dell’area di rigore bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gol Mazzitelli: girata improvvisa in area di rigore, Perin battuto. Juve sotto all'Unipol Domus

