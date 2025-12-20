Gol Conceicao | lampo del portoghese che spiazza Svilar con un diagonale chirurgico! Juve avanti poco prima del duplice fischio
Nel primo tempo, Gol Conceição ha aperto le marcature con un preciso diagonale, sfruttando un assist di Cambiaso. La sua rete ha portato la Juventus in vantaggio, creando un momento importante prima dell’intervallo.
Gol Conceição, il fantasista sblocca il match con un diagonale chirurgico capitalizzando un assist geniale di Cambiaso: lo Stadium esplode. L’equilibrio tattico che ha regnato sovrano per quasi tutta la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium si è spezzato improvvisamente e meravigliosamente proprio a un passo dal duplice fischio del direttore di gara. Al minuto 44, quando le squadre sembravano ormai destinate a rientrare negli spogliatoi sul risultato di parità a reti bianche, la Juventus ha trovato la lampadina giusta per accendere la fredda notte di Torino. Il protagonista assoluto di questo lampo è Francisco Conceição, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico bianconero firmando la rete del vantaggio con una giocata di pregevole fattura tecnica e cinismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
