Gol Conceição, il fantasista sblocca il match con un diagonale chirurgico capitalizzando un assist geniale di Cambiaso: lo Stadium esplode. L’equilibrio tattico che ha regnato sovrano per quasi tutta la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium si è spezzato improvvisamente e meravigliosamente proprio a un passo dal duplice fischio del direttore di gara. Al minuto 44, quando le squadre sembravano ormai destinate a rientrare negli spogliatoi sul risultato di parità a reti bianche, la Juventus ha trovato la lampadina giusta per accendere la fredda notte di Torino. Il protagonista assoluto di questo lampo è Francisco Conceição, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico bianconero firmando la rete del vantaggio con una giocata di pregevole fattura tecnica e cinismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gol Conceicao: lampo del portoghese, che spiazza Svilar con un diagonale chirurgico! Juve avanti poco prima del duplice fischio

