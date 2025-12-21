Conceição si conferma un elemento fondamentale per la squadra, dimostrando grande efficacia in campo. La sua prestazione di ieri ha suscitato l’apprezzamento, sottolineando la sua importanza nel reparto offensivo. Con un risultato positivo e una presenza costante, il portoghese si distingue come uno dei punti di forza della formazione. La pagella del portoghese: un riconoscimento ufficiale del suo rendimento.

Conceição Juve, il portoghese incanta ancora e riceve il voto più alto confermandosi il migliore in campo. Allarme finale per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. La vittoria fondamentale e pesantissima ottenuta dalla Juventus nel big match contro la Roma porta la firma indelebile, tecnica ed emotiva, di Francisco Conceição. L’esterno portoghese si conferma, ancora una volta, l’uomo in più nello scacchiere tattico disegnato da Luciano Spalletti, l’unico elemento capace di spaccare in due le partite chiuse con la sua imprevedibilità, il suo dribbling ubriacante e la sua rapidità nello stretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao strappa applausi: «Ieri la prova della sua indispensabilità. E se prende gusto con il senso del gol…». La pagella del portoghese

