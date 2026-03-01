Goggia vince il SuperG di Soldeu

Sofia Goggia ha conquistato la vittoria nel SuperG di Soldeu, una delle gare valide per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La competizione si è svolta oggi sulla pista di Soldeu e ha visto Goggia primeggiare tra le altre atlete in gara. La sua performance ha permesso di aggiudicarsi il primo posto in questa prova di alta quota.

(Adnkronos) – Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La campionessa bergamasca ha chiuso con il tempo di 1'25"95 davanti alla tedesca Emma Aicher (+0"24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0"31). Quinta a 0"77 l'altra italiana Laura Pirovano, ottava a 0"99 Federica Brignone e 15esima a 2"15 Elena Curtoni. Asja Zenere chiude 24esima, mentre è caduta senza conseguenze Roberta Melesi.