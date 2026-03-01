ALLA RISCOSSA! Sofia Goggia suona la carica e vince il superG di Soldeu | fuga in classifica!

Sofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu, ottenendo una fuga decisiva in classifica generale. La campionessa italiana ha messo a segno un risultato importante al momento giusto, dimostrando di essere in forma. La gara si è conclusa con la Goggia in prima posizione, consolidando la sua posizione nella corsa alla Coppa del Mondo di superG.

Il guizzo della campionessa. Al momento giusto Sofia Goggia sferra un colpo importantissimo nella corsa alla Coppa del Mondo di superG. La bergamasca trionfa nel secondo supergigante di Soldeu, centrando la ventottesima vittoria in carriera nel circuito mondiale, la nona nella specialità. Finalmente una prestazione impeccabile, senza errori dall'inizio alla fine per Goggia, che ha sistemato le sbavature del giorno prima nella parte alta di scorrimento, per poi scatenarsi nei curvoni più tecnici, portando anche grande velocità fino al traguardo. Dopo la vittoria di ieri, oggi Emma Aicher non può nulla contro questa Goggia. La tedesca non è riuscita a fare la differenza come ieri nella parte alta e soprattutto ha pagato sei decimi nel tratto più tecnico della pista.