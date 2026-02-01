Nuovo cinema coraggioso protagonisti gli studenti del liceo ' Gonzaga' di Chieti
Gli studenti del liceo Gonzaga di Chieti hanno iniziato il loro percorso nel progetto Nuovo cinema coraggioso. Per cinque mesi, lavorano con i docenti per imparare a raccontare storie e diventare registi. Alla fine, realizzeranno un cortometraggio tutti insieme. La scuola si trasforma in un set e i ragazzi prendono sul serio questa occasione di imparare e mettersi in gioco.
Tra i selezionati per il bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”. Gli eventi finali aperti al pubblico a maggio e giugno 2026 Si tratta di un progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. A Chieti saranno protagonisti gli studenti del Liceo I. Gonzaga con i laboratori in classe insieme ai professionisti del cinema, dove ragazze e ragazzi daranno vita a un corto, una video-intervista, che sarà poi presentata al territorio con un evento pubblico a fine anno scolastico.🔗 Leggi su Chietitoday.it
