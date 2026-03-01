Gli operatori sloggiano i Trevallion

Gli operatori hanno deciso di allontanare i Trevallion dalla struttura di accoglienza nel bosco. La richiesta di trasferimento è stata presentata al tribunale dai responsabili della struttura, che hanno motivato la decisione con problemi nei rapporti tra la famiglia e la madre. La famiglia dovrà essere trasferita in una nuova sistemazione. La procedura legale è in corso per definire la nuova sistemazione.

«Permanenza non più sostenibile per Catherine e i tre figli». Con questa motivazione i responsabili della struttura di accoglienza di Vasto dove sono ospitati i bambini e la madre della cosiddetta famiglia nel bosco hanno chiesto al tribunale per i minorenni dell'Aquila di valutare il trasferimento del nucleo in altra sede idonea. Come anticipato dai quotidiani Il Centro e Il Messaggero la motivazione alla base della richiesta di trasferimento in altra sede idonea riguarda alcune «criticità nella gestione quotidiana della famiglia nel contesto della struttura». In particolare gli operatori della casa famiglia avrebbero riferito di episodi di tensione e comportamenti che vengono ritenuti non conformi ai protocolli, anche rispetto agli accessi e alla gestione degli spazi condivisi della struttura.