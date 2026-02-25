Nathan Trevallion della famiglia nel bosco | Accetteremo gli standard italiani

«I ragazzini mangiano cibo spazzatura e stanno davanti a uno smartphone tutto il giorno». Nathan Trevallion, padre dei bambini nel bosco, parla oggi in un’intervista a Repubblica. Sono passati più di tre mesi dalla sospensione della patria potestà sui tre figli a lui e alla moglie Catherine Birmingham. Trevallion dice di aver paura di «droga, violenza. Ho vissuto in Olanda, in Francia, in Indonesia. Sono stato chef, operaio, boscaiolo. Sono scappato da quella vita e ora voglio solo vivere nel bosco di Palmoli. Con la mia famiglia. Ci basterebbe il sole, la legna, l’orto, ma faremo tutto quello che lo Stato italiano ci ha chiesto di fare». L’uomo, alla vigilia del suo 52o compleanno, ribadisce che quella casa «è il posto della nostra anima. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolta. Bisognerebbe cambiare le leggi, ma abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. 🔗 Leggi su Open.online

Famiglia nel bosco, Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso»Nathan ha perso il bosco dove viveva con la famiglia a causa di un'ordinanza che ha chiuso l’area.

Parla Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco: “I miei figli in ansia, vogliono tornare a casa”Nathan Trevallion, noto come il papà della famiglia del bosco, esprime la sua preoccupazione per i figli, che si trovano in ansia e desiderano tornare a casa.

Famiglia nel bosco, Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma ci hanno tolto il nostro paradiso»

Temi più discussi: Nathan e il suo primo compleanno senza bimbi, a Pamoli una festa per il papà della famiglia neorurale; Famiglia nel bosco, Garante chiede di restituire i bimbi ai genitori e Nathan spera di tornare tutti insieme; Ai miei figli zucchero, istruzione e siringhe: lo sfogo della mamma della famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, Nathan: Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso.

Nathan Trevallion della famiglia nel bosco: «Accetteremo gli standard italiani»«I ragazzini mangiano cibo spazzatura e stanno davanti a uno smartphone tutto il giorno». Nathan Trevallion, padre dei bambini nel bosco, parla oggi in un’intervista a Repubblica. Sono passati più di ... open.online

Famiglia nel bosco, papà Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso»I tre figli «sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato ... ilgazzettino.it

È bufera sulla psicologa Valentina Garrapetta, che sta assistendo la consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli nei test su Catherine Birmingham, sul marito Nathan Trevallion e sui loro tre figli #Palmoli #Chieti - facebook.com facebook