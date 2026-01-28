Rosenior afferma che i collegamenti tra Palmer e Man Utd sono irrealistici

Rosenior smentisce le voci: i collegamenti tra Palmer e il Manchester United sono considerati “irrealistici”. La notizia arriva pochi minuti dopo le indiscrezioni sulla possibile insoddisfazione del giocatore a Londra. Al momento, nessuna trattativa ufficiale è stata avviata e il tecnico ha chiarito che non ci sono possibilità concrete di un trasferimento.

2026-01-28 00:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ci sono state segnalazioni che Palmer sia infelice a Londra. L’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha insistito che Cole Palmer è felice nel club e ha chiarito che considera il nazionale inglese “intoccabile” tra i recenti legami con il trasferimento al Manchester United. Palmer ha vissuto una stagione 2025-26 difficile per i Blues, con la sua campagna ostacolata da problemi di infortunio. L’ex attaccante del Manchester City ha segnato cinque gol in 13 presenze in tutte le competizioni in questa stagione e non ha ancora registrato un assist.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Palmer Man Utd

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palmer Man Utd

Argomenti discussi: Rosenior si sente già ‘a casa’ con il Chelsea nonostante viva in albergo; Caicedo crede nel successo del Chelsea con Rosenior; Ufficiale: Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea; Rosenior elogia i giocatori del Chelsea e spende qualche parola per Enzo Maresca.

Chi è Liam Rosenior: eccentricità colta e team building. Psicologo più che strategaSe nel calcio contemporaneo, sempre più filtrato da storytelling social e diplomazia di circostanza, esiste ancora una forma di realismo non mediato, allora vale la pena ascoltare chi continua a proce ... msn.com

Napoli-Chelsea, la conferenza stampa di Rosenior: «Conte è super, ma noi dobbiamo vincere»Si è preso la stima dei calciatori, la fiducia dell'ambiente e la scena in poche settimane. Un mese o poco più è bastato a ... msn.com

Arsenal-Manchester UTD 2-3 #DORGU Che partita all’Emirates! Il Manchester United di Carrick porta a casa i tre punti grazie a Mbeumo, Dorgu e Cunha, che segna il gol decisivo pochi minuti dopo il pareggio dei Gunners! E il City accorcia dalla vetta… - facebook.com facebook

LIVE!!! | Arsenal vs Man Utd WATCHALONG! Juve vs Napoli & Roma vs Milan | #RepublicOfFootball x.com/i/broadcasts/1… x.com