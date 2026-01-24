Giugliano evaso dai domiciliari | trovato con pistola e droga Arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni, residente in provincia di Foggia, è stato arrestato a Varcaturo per evasione dai domiciliari. Durante le verifiche, sono state rinvenute una pistola clandestina e sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha constatato anche reati di ricettazione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona.

L'arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio. Durante un accertamento presso un'abitazione di Varcaturo, i poliziotti hanno sorpreso l'uomo all'interno dell'immobile, procedendo a una perquisizione. Dagli accertamenti successivi è emerso che il 32enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella provincia di Foggia e che risultava evaso dallo scorso 31 dicembre. La presenza a Varcaturo ha quindi fatto scattare anche l'accusa di evasione. Alla luce degli elementi raccolti, l'uomo è stato tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per le successive determinazioni.

