Giro di Sardegna vince Filippo Zana A Donati l' ultima tappa

A Olbia, il ciclista bresciano della Red Bull ha vinto in volata l'ultima tappa del Giro di Sardegna. La vittoria di tappa è andata a Donati, mentre la classifica finale è stata conquistata da un altro corridore. La corsa si è conclusa con questa breve ma intensa tappa, che ha visto i ciclisti sfidarsi lungo le strade dell’isola.

Filippo Zana ha vinto la trentesima edizione del Giro di Sardegna, la corsa rilanciata dopo una assenza di 15 anni dalla Lega ciclismo e organizzata dal Gs Emilia di Adriano Amici. Il 26enne vicentino della Soudal-Quick Step ha ipotecato il successo finale grazie alla vittoria di sabato a Nuoro al termine della più difficile delle cinque tappe: per lui, campione d’Italia nel 2022 e trionfatore nella tappa di Val di Zoldo al Giro d’Italia 2023, ora sono 7 i successi da professionista. È arrivato quest’anno al team belga, dopo tre stagioni con la Jayco-AlUla. Nell’ultima tappa, traguardo a Olbia, vittoria in volata di Davide Donati, il ventenne bresciano della Red Bull rookies che dunque ha concesso il bis in questa edizione: sono già 3 i suoi successi da professionista visto che nel 2025 aveva firmato una tappa del Giro di Vallonia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro di Sardegna, vince Filippo Zana. A Donati l'ultima tappa Davide Donati vince l’ultima volta al Giro di Sardegna. Filippo Zana in trionfo nella generaleRiccardo Perani (Beltrami TSA Tre colli), protagonista di una fuga solitaria da lontano ripresa a diciassette chilometri dal traguardo, e lo spagnolo... Vittoria di Donati nella tappa finale del Giro di Sardegna, Filippo Zana trionfa nella classifica generaleIl quinto atto del giro di sardegna ha acceso una lotta serrata tra attaccanti e velocisti, con protagonisti capaci di cambiare le dinamiche di corsa... Tutti gli aggiornamenti su Giro di Sardegna. Temi più discussi: Giro di Sardegna, fa festa un altro talento: Donati vince a Carbonia e lo premia Bugno; GIRO DI SARDEGNA. FILIPPO ZANA CONQUISTA LA TAPPA REGINA ED È LEADER; Giro di Sardegna, Ignazio Cireddu ci prova ma a Tortolì vince Rajovic; Giro di Sardegna 2026, Nicolò Garibbo vince la prima tappa a Bosa. Giro di Sardegna, vince Filippo Zana. A Donati l'ultima tappaA Olbia si impone in volata il bresciano della Red Bull, ma a vincere la classifica finale è il vicentino ... gazzetta.it LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Donati vince la volata e fa doppiettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE DALLE 12.00 14.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'ultima ... oasport.it Giro di Sardegna in vetrina in tv: "Durante la tappa di ieri 45 milioni di persone hanno visto le cartoline dall'Isola" - facebook.com facebook Giro di Sardegna 2026: Dušan Rajovic minimalnie lepszy od Davide Donatiego. Bardzo zacieta koncówka x.com