Davide Donati vince l’ultima volta al Giro di Sardegna Filippo Zana in trionfo nella generale

Davide Donati ha conquistato la vittoria nell’ultima tappa del Giro di Sardegna, mentre Filippo Zana si è aggiudicato la classifica generale. Riccardo Perani, della squadra Beltrami TSA Tre Colli, ha preso parte a una fuga solitaria da lontano che è stata poi recuperata durante la corsa. La gara si è conclusa con questi risultati, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti.

Riccardo Perani (Beltrami TSA Tre colli), protagonista di una fuga solitaria da lontano ripresa a diciassette chilometri dal traguardo, e lo spagnolo Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), partito in contropiede a 15 km dall’arrivo, hanno animato la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna, evento di livello 2.1 valido per la Coppa Italia delle Regioni. I 177 km da Nuoro a Olbia erano stati pensati per i velocisti, considerando il percorso nei fatti pianeggiante passando per Siniscola, Posada, Budoni, Punta Locari (2 km al 5,8%, ma a 70 km dall’arrivo), Porto San Paolo, Murta Maria, Golfo Aranci, ma le squadre degli sprinter non hanno avuto vita facile e hanno dovuto lavorare alacremente per garantire alle ruote veloci la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo, Davide Donati: Avevo come obiettivo vincere una tappa, sapevo di essere uno dei più velociUna giornata speciale per Davide Donati, a segno nella seconda tappa del Giro di Sardegna. Una frazione caotica e durissima che si è conclusa con lo ... oasport.it

Davide Donati (Red Bull Rookies) won the last stage of Giro di Sardegna in Olbia, ahead of Davide Persico and Tilen Finkst! With 2 stage wins, the 20-year old Italian sprinter really made a name for himself in this race. #GirodiSardegna x.com

Giro di Sardegna 2026: il serbo Dušan Rajovic si aggiudica la terza tappe. Nicolò Garibbo resta al comando della classifica. Ordine d'arrivo 3^ tappa, Cagliari - Tortolì di 168.1 km. 1^ Dušan Rajovic (Solution Tech NIPPO Rali) 3:57:01 2^ Davide Donati s.t. 3^ - facebook.com facebook