Giro di Sardegna 2026 | tappa Nuoro-Olbia orari percorso e favoriti

Il Giro di Sardegna 2026 sta arrivando alla sua fase finale con la quinta tappa, che si svolge tra Nuoro e Olbia su una distanza di 173,5 chilometri. La frazione si concentra in questa regione dell’isola, coinvolgendo i ciclisti in un percorso che attraversa diverse zone fino all’arrivo in città. Orari e dettagli sul percorso sono stati resi noti dagli organizzatori.

Il Giro di Sardegna 2026 entra nel capitolo conclusivo con la quinta tappa, frazione decisiva che collega Nuoro a Olbia per 173,5 chilometri. Il tratto finale si prospetta tutto sommato favorevole a una volata, anche se la corsa resta soggetta a scelte tattiche e a eventuali cambi di ritmo nelle fasi di Miniura e nel rettilineo conclusivo verso l'arrivo. La cronometro non è presente nel profilo: si parte da Nuoro e si chiude a Olbia, con una lunghezza complessiva di 173,5 chilometri. Le sommità più significative si presentano subito, con l'impegno verso Valico di Su Pradu (18,1 km al 2,1%). Dopo questa asperità, la strada tende a scendere verso la pianura, accompagnando i corridori verso la volata finale.