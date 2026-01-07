In un audio la profezia di uno dei giovani uccisi a Monreale | Questi piscialetto girano armati e ammazzano in due secondi
Le parole di Andrea Miceli, uno dei giovani vittime della strage di Monreale, sembrano rievocare un presagio inquietante. In un audio, Miceli aveva avvertito: “Questi piscialetto girano armati e ammazzano in due secondi”. Queste parole, pronunciate prima della tragedia, evidenziano la pericolosità di un fenomeno che si sviluppa in modo rapido e imprevedibile.
"Proprio questi piscialetto che dici tu sono quelli che camminano con la pistola e a spararti ci stanno due secondi", suonano maledettamente profetiche le parole pronunciate da Andrea Miceli, uno dei tre giovani uccisi nella strage di Monreale nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi. E sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
