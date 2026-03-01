Nel comune di Chiavenna, giovani, agenti di polizia e vigili del fuoco si sono incontrati in strada durante l’iniziativa “Weekend On the Road”. Promossa dal Comune, questa iniziativa mira a coinvolgere l’intera valle in un percorso di crescita civile, con un programma che prevede attività e momenti di confronto tra le diverse figure coinvolte. L’evento si ripete quest’anno con un obiettivo ambizioso.

Promossa dal Comune di Chiavenna, torna l’iniziativa “Weekend On the Road“ e quest’anno l’obiettivo è ambizioso: coinvolgere l’intera valle in un percorso corale di crescita civile. L’invito ad aderire al progetto di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, che trasforma i giovani in protagonisti attivi del proprio territorio, è dunque rivolto a tutti i Comuni, così da superare i confini dei singoli enti per dare vita a una vera e propria “comunità educante“. Un sistema dove istituzioni, forze dell’ordine e giovani collaborano per generare una cultura della responsabilità che parta dal basso e coinvolga ogni realtà locale. Per due... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovani in strada con agenti e vigili del fuoco

Leggi anche: Giovani in campo con i Vigili del Fuoco: opportunità per 366 ragazzi tra i 15 e 17 anni

Camion della nettezza urbano fermo per strada, recuperato con l'autogrù dei Vigili del fuocoI Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti a Fossato di Vico per recuperare camion della nettezza urbana che era rimasto bloccato in mezzo alla...

Fringues toxiques : enquête choc au cœur de la fast fashion

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovani.

Temi più discussi: INVITO STAMPA — Presentazione StreetworkBZ: due anni in strada con i giovani; Giovani in strada con agenti e vigili del fuoco; Borello, educativa di strada e centro di aggregazione giovanile in parrocchia -; La passione per le due ruote conquista anche i giovani.

Afghanistan, il video dei quattro giovani che camminano in strada vestiti come i personaggi della serie Peaky Blinders: arrestati per violazione dei valori islamiciQuattro ragazzi afghani sono stati convocati dalla polizia morale dei Talebani e poi arrestati per essersi vestiti e aver girato in strada con coppola, abito elegante, gilet e sigaro, imitando i ... blitzquotidiano.it

I giovani vicentini ambasciatori della sicurezza stradale con video(ANSA) - ROMA, 25 FEB - La sicurezza stradale parla il linguaggio dei giovani e si traduce in video, cartoline, messaggi, canzoni e reel. Sono contenuti pensati, realizzati e condivisi dagli studenti ... msn.com

Ventisei anni, amato dalle generazioni più giovani, si era già piazzato ai primi posti nella classifica della serata dei duetti. “Sono fan della musica italiana, Sanremo è una roba che mi piace davvero” facebook

A quanto pare Ali Khamenei, il tiranno responsabile della morte di migliaia di giovani manifestanti, della repressione brutale delle donne che chiedevano libertà dal regime teocratico e di decenni in cui l’Iran è stato trasformato in una prigione per il suo stesso x.com