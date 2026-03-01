Giovani in strada con agenti e vigili del fuoco

Nel comune di Chiavenna, giovani, agenti di polizia e vigili del fuoco si sono incontrati in strada durante l’iniziativa “Weekend On the Road”. Promossa dal Comune, questa iniziativa mira a coinvolgere l’intera valle in un percorso di crescita civile, con un programma che prevede attività e momenti di confronto tra le diverse figure coinvolte. L’evento si ripete quest’anno con un obiettivo ambizioso.

Promossa dal Comune di Chiavenna, torna l’iniziativa “Weekend On the Road“ e quest’anno l’obiettivo è ambizioso: coinvolgere l’intera valle in un percorso corale di crescita civile. L’invito ad aderire al progetto di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, che trasforma i giovani in protagonisti attivi del proprio territorio, è dunque rivolto a tutti i Comuni, così da superare i confini dei singoli enti per dare vita a una vera e propria “comunità educante“. Un sistema dove istituzioni, forze dell’ordine e giovani collaborano per generare una cultura della responsabilità che parta dal basso e coinvolga ogni realtà locale. Per due... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

