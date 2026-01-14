Giovani in campo con i Vigili del Fuoco | opportunità per 366 ragazzi tra i 15 e 17 anni

È aperta la selezione per il progetto Campo Giovani “Giovani in azione: in campo con i vigili del fuoco”, rivolto a 366 ragazzi tra i 15 e 17 anni. L'iniziativa offre un'opportunità educativa per conoscere il corpo dei vigili del fuoco, promuovendo valori civici, sicurezza e prevenzione. Un’esperienza formativa che mira a sviluppare competenze pratiche e consapevolezza in situazioni di emergenza.

Al via il progetto Campo Giovani “Giovani in azione: in campo con i vigili del fuoco”. Si tratta di un’esperienza educativa e formativa con gli obiettivi di avvicinare i giovani ai valori dello Stato tramite la conoscenza del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, educare alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, sviluppando abilità pratiche e teoriche per affrontare le situazioni di emergenza. Il progetto coinvolgerà 366 ragazzi di età compresa tra 15 e 17 anni che, divisi in due turni (5-11 luglio e 12-18 luglio), saranno accolti in 6 campi attrezzati sul territorio nazionale: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Centro-Sud, Sud-Est, Sud-Ovest. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Aperta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 30 anni, ecco il comitato esecutivo della Consulta dei giovani

Leggi anche: Tre ragazzi bloccati nel rifugio dal maltempo: salvati con l’elicottero dei vigili del fuoco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“GIOVANI IN AZIONE: IN CAMPO CON I VIGILI DEL FUOCO”, IL PROGETTO CAMPO GIOVANI DEL CORPO NAZIONALE ALLA PRESENZA DEL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, ANDREA ABODI, OGGI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIO; I VIGILI DEL FUOCO ORGANIZZANERANNO SEI CAMPO GIOVANI IN SEI REGIONI ITALIANE; Crans-Montana, una strage annunciata; Fuga di monossido di carbonio in palestra: 25 persone intossicate.

“Giovani in campo”, presentato progetto dei Vigili del Fuoco - (askanews) – Questa mattina al Centro Operativo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presso il Viminale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Ca ... askanews.it

GIOVANI IN AZIONE: IN CAMPO CON I VIGILI DEL FUOCO (1) - Questa mattina al Centro Operativo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presso il Viminale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Campo Giovani, “ ... 9colonne.it

Santa Barbara, la centrale Enel diventa campo di addestramento per i Vigili del Fuoco - Tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, alcune aree della centrale sono state infatti teatro delle attività di preparazione dei Formatori S. msn.com