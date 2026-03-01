Giornata no Settempeda travolta dall’Elpidiense

Nella partita di oggi, la Settempeda è stata sconfitta dall’Elpidiense Cascinare con il punteggio di 4-1. I marcatori della squadra ospite sono stati Doello, De Carolis, Mancini, Doci, Marozzi, Berrettoni, D’Angelo, Terramoccia, mentre in panchina sono entrati Da Col, Cingolani, Capasso e Murati. La sfida si è conclusa con una vittoria netta per l’Elpidiense Cascinare.

ELPIDIENSE CASCINARE 4 SETTEMPEDA 1 ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, De Carolis, Mancini, Doci, Marozzi, Berrettoni, D'Angelo, Terramoccia (30'st Da Col), Amadio (43'st Cingolani), Biondi (45'st Capasso), Antolini (9'st Murati). All.: Silenzi. SETTEMPEDA: Giulietti, Brandi (10'st Eugeni), Montanari (21'st Monachesi), Dolciotti, Zappasodi, Dutto, Perez (27'st Sfrappini), Borgiani (10'st Bonifazi), Guermandi, Compagnucci (10'st Russo), Tulli. All.: Patacchini. Arbitro: Giustozzi di Macerata. Reti: 2', 4' Amadio, 14' Guermandi, 44' Antolini, 18'st Murati. L'avvio di gara annichilisce gli avversari: Amadio segna una doppietta in due minuti (2' e 4').